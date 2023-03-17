– У Кварацхелии есть качества, которые никто не сможет натренировать или отработать – это талант. Он попал в хороший клуб, к хорошему тренеру. В Италии и Грузии один менталитет, ему там комфортно. Хвича в отличной форме, он приносит клубу огромную пользу. Вот, что называется, игрок нашел свою команду. Возможно, в условном "Милане" Кварацхелии не удалось бы достичь того же успеха. "Наполи" – шажок для перехода в суперклуб. Например, "Реал" или "Барселону", – приводит слова Черчесова "СЭ".
22-летний Хвича Кварацхелия проводит выдающийся сезон в составе "Наполи". На его счету уже тринадцать голов и 15 результативных передач в 29 играх нынешней кампании в составе "адзурри". Его рыночная стоимость достигла 60 млн евро. Кварадона, как уважительно зовут его болельщики "Наполи", уверенно возглавляет гонку лучших ассистентов Серии А.
Его клуб на всех парах мчится к первому с 1990 года "скудетто". Отрыв от ближайших конкурентов составляет 18 очков после 26-ти туров чемпионата Италии. Кроме того, "Наполи" продолжает борьбу в Лиге чемпионов, где пробился в четвертьфинал.
Черчесов: в условном "Милане" Кварацхелия мог бы не достичь того же успеха. "Наполи" – шажок для перехода в суперклуб
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов оценил игру вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелии и порассуждал о шансах 22-летнего грузина перейти в топ-клуб.
Фото: ФК "Наполи"