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Агент Оздоева: подтверждаю, что у "Фатиха" есть интерес к Кокорину. Клуб хочет его заполучить и сделал предложение

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Анзор Гаргаев, агент полузащитника "Фатих Карагюмрюк" Магомеда Оздоева, подтвердил интерес со стороны турецкого клуба к российскому нападающему Александру Кокорину.
Фото: ФК "Арис"
– Подтверждаю, что у "Фатиха" есть интерес к Кокорину. Клуб хочет его заполучить. Зная футбольную ситуацию Кокорина, то, что у него действующий контракт с "Фиорентиной", тут действуют по принципу "не навредить". Возможно, его отпустят в "Фиорентине", сохраняя контракт, или разорвут с выплатой контракта. Но предложение "Фатиха" есть, – цитирует Гаргаева "Чемпионат".

У Кокорина еще год контракта с итальянской "Фиорентиной". По слухам, "фиалки" не горят желанием видеть 32-летнего россиянина в составе своей команды в предстоящем сезоне. Кипрский "Арис", цвета которого Кокорин защищал в кампании-2022/23, ведет переговоры с "Фиорентиной" о выкупе или аренде экс-футболиста сборной России.

Кокорин показывал результативный футбол на Кипре, где был признан лучшим игроком сезона. В 20 матчах чемпионата Кипра он забил 9 голов и отдал 4 результативных передачи, а также помог "Арису" стать чемпионом страны. Рыночная стоимость нападающего составляет 1 млн евро.


Фиорентина Арис Кокорин Оздоев Серия А Чемпионат Турции Карагюмрюк
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