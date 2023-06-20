– Подтверждаю, что у "Фатиха" есть интерес к Кокорину. Клуб хочет его заполучить. Зная футбольную ситуацию Кокорина, то, что у него действующий контракт с "Фиорентиной", тут действуют по принципу "не навредить". Возможно, его отпустят в "Фиорентине", сохраняя контракт, или разорвут с выплатой контракта. Но предложение "Фатиха" есть, – цитирует Гаргаева "Чемпионат".
У Кокорина еще год контракта с итальянской "Фиорентиной". По слухам, "фиалки" не горят желанием видеть 32-летнего россиянина в составе своей команды в предстоящем сезоне. Кипрский "Арис", цвета которого Кокорин защищал в кампании-2022/23, ведет переговоры с "Фиорентиной" о выкупе или аренде экс-футболиста сборной России.
Кокорин показывал результативный футбол на Кипре, где был признан лучшим игроком сезона. В 20 матчах чемпионата Кипра он забил 9 голов и отдал 4 результативных передачи, а также помог "Арису" стать чемпионом страны. Рыночная стоимость нападающего составляет 1 млн евро.
Агент Оздоева: подтверждаю, что у "Фатиха" есть интерес к Кокорину. Клуб хочет его заполучить и сделал предложение
Анзор Гаргаев, агент полузащитника "Фатих Карагюмрюк" Магомеда Оздоева, подтвердил интерес со стороны турецкого клуба к российскому нападающему Александру Кокорину.
Фото: ФК "Арис"