По информации источника, фланговый нападающий Денис Черышев поедет на первый летний сбор с "Венецией". Как сообщается, сбор продлится с 10 по 24 июля, после чего команда отправится в турне по Нидерландам.
Напомним, ранее исполнительный директор "Венеции" заявил, что россиянин может покинуть клуб в это трансферное окно, так как его зарплата слишком высока. Соглашение с Черышевым истекает летом 2024 года. 32-летний вингер провел за итальянский клуб 24 встречи и оформил 4+2 по системе гол плюс пас.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Черышев поедет на первый сбор "Венеции"
Российский вингер "Венеции" Денис Черышев отправится с командой на первый летний сбор.
Фото: ФК "Венеция"