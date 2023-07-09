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"СЭ": Черышев поедет на первый сбор "Венеции"

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Российский вингер "Венеции" Денис Черышев отправится с командой на первый летний сбор.
Фото: ФК "Венеция"
По информации источника, фланговый нападающий Денис Черышев поедет на первый летний сбор с "Венецией". Как сообщается, сбор продлится с 10 по 24 июля, после чего команда отправится в турне по Нидерландам.

Напомним, ранее исполнительный директор "Венеции" заявил, что россиянин может покинуть клуб в это трансферное окно, так как его зарплата слишком высока. Соглашение с Черышевым истекает летом 2024 года. 32-летний вингер провел за итальянский клуб 24 встречи и оформил 4+2 по системе гол плюс пас.

Источник: "СЭ"


Черышев Денис Венеция Серия Б
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