"Осенью 2022 года я действительно был одним из кандидатов на пост главного тренера "Ювентуса", но потом они сделали другой выбор", — сказал Каррера.
59-летний Каррера был главным тренером "Спартака" с 2016 по 2018 год, приведя команду к победам в чемпионате и Кубке России. Это последнее чемпионство красно-белых на данный момент. Позднее специалист работал в греческом клубе АЕК и итальянском "Бари". С апреля 2021 года Каррера находится без работы.
Источник: "РБ Спорт".
Каррера: "Ювентус" рассматривал меня на пост главного тренера в 2022 году, но они сделали другой выбор
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера признался, что в 2022 году в "Ювентусе" рассматривали его на аналогичную должность.
Фото: "Чемпионат"