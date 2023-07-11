– На данный момент вообще ни один клуб не связывался с нами насчет Черышева. У нас нет предложений по нему, – передает слова Брендолина Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что итальянская "Венеция" хочет избавиться от российского футболиста Дениса Черышева. Зарубежные инсайдеры отправляли полузащитника в стан испанского "Леванте".
32-летний Денис Черышев выступает за итальянскую "Венецию" с лета 2022 года. Действующий контракт полузащитника с европейским клубом рассчитан до июня 2024 года. В минувшем сезоне российский игрок принял участие в 24 матчах своей команды. Ему удалось записать на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи.
Спортдир "Венеции": вообще ни один клуб не связывался с нами насчет Черышева
Спортивный директор итальянской "Венеции" Давиде Брендолин отреагировал на слухи о возможном уходе полузащитника сборной России Дениса Черышева из его клуба.
Фото: "Чемпионат"