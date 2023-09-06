– Никто не спрашивал нас на предмет перехода Дениса Черышева. Если какой-либо клуб заинтересуется им зимой, то наше руководство обсудит этот вопрос с игроком. Опция продления контракта на год? Она будет активирована только в случае выхода "Венеции" в Серию А, – цитирует Брендолина Sport24.
Дмитрий Черышев перешел в "Венецию" летом прошлого года из испанской "Валенсии". Соглашение с 32-летним россиянином действует до конца сезона-2023/24 и предусматривает опцию продления еще на год. Полузащитник выходил на замену во всех трех играх "Венеции" в Серии Б в стартовавшем чемпионате, суммарно проведя на поле 34 минуты. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 1 млн евро.
Спортдиректор "Венеции": опция продления контракта с Черышевым будет активирована только в случае выхода клуба в Серию А
Спортдиректор "Венеции" Давиде Брендолин рассказал о будущем российского полузащитника Дениса Черышева в итальянской команде Серии Б.
Фото: ФК "Венеция"