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Мор: надеюсь, зимой Миранчук перейдет в другой клуб. Гасперини в него уже не верит

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Бывший защитник московского "Спартака" Эдуард Мор высказался о будущем российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянской "Аталанте".
Фото: Getty Images
– Я расстроился от того, что ему не удалось уйти летом. Надеюсь, зимой он перейдет в другой европейский клуб. У него практически нет шансов стать лидером "Аталанты", Джан Пьеро Гасперини в него уже не верит.

27-летний Алексей Миранчук стал футболистом итальянской "Аталанты" в 2020 году. Его действующее соглашение с клубом из Бергамо рассчитано до июня 2024 года. Минувший сезон полузащитник на правах аренды провел в "Торино". Летом он вернулся в "Аталанту". В текущем сезоне российский атакующий хавбек сыграл в трех матчах (в общей сложности 55 минут).

Источник: "Матч ТВ"


Мор Миранчук Ал Серия А Аталанта Зарубежные трансферы
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