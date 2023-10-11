– Доказывать "Аталанте" – нет, конечно. Моя мотивация – я люблю футбол. С радостью принял вызов из сборной после долгой паузы. Каким вижу свое будущее? В футболе быстро все может поменяться. Есть травмы, другие моменты. Будущее никто не знает. Нужно быть готовым в любой ситуации к шансу, который тебе дают, – цитирует Миранчука "Матч ТВ".
Товарищеская встреча между сборными России и Камеруна пройдет в четверг, 12 октября, в Москве на домашнем стадионе "Динамо". Стартовый свисток на "ВТБ Арене" прозвучит в 19:00 по московскому времени. Ранее стало известно, что предстоящую игру из-за травм пропустят нападающий мюнхенской "Баварии" Эрик Шупо-Мотинг, полузащитник итальянского "Наполи" Андре Замбо Ангисса, а также хавбек "Монако" Александр Головин.
Команда Валерия Карпина начала октябрьский сбор 9 октября. В понедельник, 16 октября, россияне завершат УТС товарищеской игрой в Турции против Кении. По информации службы коммуникации РФС, на предстоящую встречу уже реализовано около 20 тысяч билетов.
Делегация сборной Камеруна приземлилась накануне вечером в столичном аэропорту. Ее встретили с пирогом и национальными песнями. Сегодня, 11 октября, африканские футболисты проведут предматчевую тренировку на стадионе "ВТБ Арена".
Алексей Миранчук: в футболе быстро все может поменяться. Нужно быть готовым к шансу
Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук заявил, что не собирается что-то доказывать итальянскому клубу своей игрой в составе сборной России.
Фото: РФС