– У меня боль в душе: его талант недооценивают в Италии. Повлиять на Гасперини, которому под 70 лет, не можем — его не переделать. Надо ждать, верить, надеяться. Хотя время поджимает — Леше 28 лет исполняется. Может быть, он подумает в зимнее трансферное окно.
27-летний Алексей Миранчук с 2020 года является футболистом итальянской "Аталанты". Его действующий трудовой договор с клубом Серии A рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в девять миллионов евро. В нынешнем сезоне воспитанник московского "Локомотива" принял участие в трех матчах клуба из Бергамо. Ему не удалось отметиться баллами за результативность.
Источник: Sport24
Первый тренер Миранчука: талант Леши недооценивают в Италии
Александр Воронков, первый тренер игрока сборной Россиии "Аталанты" Алексея Миранчука, полагает, что полузащитника недооценивают в чемпионате Италии.
Фото: Sportbox