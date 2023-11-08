– На данный момент ничего такого нет, – цитирует Д’Амико Sport24.
Ранее стало известно, что руководство "Локомотива" рассчитывает арендовать воспитанника "железнодорожников" Алексея Миранчука у "Аталанты" в январское трансферное окно. При этом сам полузащитник сборной России рассчитывает остаться в Европе. Напомним, соглашение Миранчука с "Аталантой" истекает летом 2025 года. В нынешнем сезоне Алексей появился на поле в 4 матчах в составе итальянской команды во всех турнирах.
Спортдиректор "Аталанты" – о возможном уходе Миранчука: на данный момент ничего такого нет
Спортивный директор "Аталанты" Тони Д’Амико отреагировал на слухи о том, что полузащитник бергамасков Алексей Миранчук может вернуться в московский "Локомотив" на правах аренды.
Фото: ФК "Аталанта"