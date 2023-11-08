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Спортдиректор "Аталанты" – о возможном уходе Миранчука: на данный момент ничего такого нет

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Спортивный директор "Аталанты" Тони Д’Амико отреагировал на слухи о том, что полузащитник бергамасков Алексей Миранчук может вернуться в московский "Локомотив" на правах аренды.
Фото: ФК "Аталанта"
– На данный момент ничего такого нет, – цитирует Д’Амико Sport24.

Ранее стало известно, что руководство "Локомотива" рассчитывает арендовать воспитанника "железнодорожников" Алексея Миранчука у "Аталанты" в январское трансферное окно. При этом сам полузащитник сборной России рассчитывает остаться в Европе. Напомним, соглашение Миранчука с "Аталантой" истекает летом 2025 года. В нынешнем сезоне Алексей появился на поле в 4 матчах в составе итальянской команды во всех турнирах.

Аталанта Миранчук Ал Серия А Локомотив Российские трансферы
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