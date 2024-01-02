В "Венеции" рассказали об отсутствии трансферных предложений по Черышеву

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Спортивный директор "Венеции" Давиде Брендолин ответил на вопрос о трансферных предложениях по российскому хавбеку Денису Черышеву.
Фото: Getty Images
- На данный момент у нас по Черышеву ничего нет. В клуб никто не обращался, - передаёт слова Брендолина Sport24.

33-летний российский левый вингер Денис Черышев перешёл в итальянскую "Венецию", выступающую в Серии B, в августе 2022 года. В текущем сезоне на его счету 9 матчей во всех турнирах без результативных действий с суммарным игровым временем 161 минута.

Серия Б Венеция Черышев Российские трансферы
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