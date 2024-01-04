- Нет ли у меня проблем с главным тренером Паоло Ваноли? У нас всё хорошо, часто разговариваем, хорошие отношения. Просто у тренера такое видение, но это может измениться. Главное, что у нас сплочённая команда, идём среди лидеров турнирной таблицы, - приводит слова Черышева РИА Новости.
33-летний российский полузащитник выступающей в итальянской Серии B "Венеции" Денис Черышев в текущем сезоне сыграл 161 минуту в 9 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. С ноября 2022 года главным тренером венецианцев является 51-летний Паоло Ваноли, который весной 2022 года возглавлял московский "Спартак".
Черышев - о взаимоотношениях с наставником "Венеции" Паоло Ваноли: просто у тренера такое видение
Полузащитник итальянской "Венеции" Денис Черышев ответил на вопрос о проблемах с главным тренером Паоло Ваноли, который ранее работал в московском "Спартаке".
Фото: РПЛ