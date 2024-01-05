– Ярлык “хрустального” игрока? Я стараюсь делать свое дело максимально хорошо, то, что зависит от меня. Стараюсь не обращать внимания на комментарии, они бывают всякими.
Напомним, что российский футболист Денис Черышев выступает за “Венецию”. За итальянский клуб он играет с 2022 года. Действующее соглашение полузащитника с командой рассчитано до июня 2024 года. Отметим, что на протяжении большей части своей карьеры Черышев был подвержен травмам.
Источник: РИА Новости
Черышев – о ярлыке “хрустального” игрока: стараюсь не обращать внимания
Футболист итальянской “Венеции” Денис Черышев высказался о своем травматизме.
Фото: "Чемпионат"