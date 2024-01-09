– Я рад, что Миранчук набирает хорошую форму. На Миранчука есть спрос в Италии. Если тренер “Аталанты” не будет видеть Алексея в команде, то желающие подписать его обязательно найдутся.
Напомним, Алексей Миранчук принадлежит “Аталанте” с 2020 года. Его действующее соглашение с клубом из Италии рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника сборной России в 7,50 млн евро. В нынешнем сезоне Миранчук принял участие в 15 матчах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.
Источник: “РБ Спорт”
Камоцци: на Миранчука есть спрос в чемпионате Италии
Известный итальянский футбольный функционер Франко Камоцци высказался о будущем полузащитника сборной России и “Аталанты” Алексея Миранчука.
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