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"Фиорентина" вышла в полуфинал кубка Италии, одолев "Болонью" по пенальти

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В четвертьфинальном матче кубка Италии "Фиорентина" оказалась точней "Болоньи" в серии послематчевых пенальти "нулей" в 120-ти минутах игрового времени.
Фото: Getty Images
В матче 1/4 финала кубка Италии "Фиорентина" оказалась сильнее "Болоньи". Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии ударов с точки удачливее оказалась "Фиорентина". "Фиалки" реализовали 5 из 5-ти своих ударов, в то время как защитник гостей Стефан Пош смазал последний пятый удар своей команды.

"Фиорентина" вышла в полуфинал кубка Италии. 1/2 финала, в отличии от остальных стадий турнира, будет состоять из матчей дома и в гостях. Соперник "Фиорентины" определится сегодня - это будет победитель пары "Милан" - "Аталанта".

9 января 2024. Фиорентина - Болонья 0 - 0 (пен: 5-4)онлайн

Кубок Италии

1/4 финала

"Фиорентина": Кристенсен, Кайоде, Мартинес Куарта (Мина, 110), Миленкович, Раньери, Бираги (Паризи, 72), Данкан (Мандрагора, 72), Барак (Бонавентура, 60), Лопес, Иконе (Нзола, 60), Бельтран (Артур, 77).

"Болонья": Скорупски, Кристиансен, Лукуми (Калафьори, 89), Бекема, Пош, Фройлер, Эбишер (Моро, 89), Фергюсон, Орсолини, Салемакерс, Зиркзее.

Предупреждения: Фергюсон, 88, Салемакерс, 109, Бонавентура, 116.

Кубок Италии Фиорентина Болонья
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