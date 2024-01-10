"Фиорентина" вышла в полуфинал кубка Италии, одолев "Болонью" по пенальти

В четвертьфинальном матче кубка Италии "Фиорентина" оказалась точней "Болоньи" в серии послематчевых пенальти "нулей" в 120-ти минутах игрового времени.

Фото: Getty Images

В матче 1/4 финала кубка Италии "Фиорентина" оказалась сильнее "Болоньи". Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии ударов с точки удачливее оказалась "Фиорентина". "Фиалки" реализовали 5 из 5-ти своих ударов, в то время как защитник гостей Стефан Пош смазал последний пятый удар своей команды.



"Фиорентина" вышла в полуфинал кубка Италии. 1/2 финала, в отличии от остальных стадий турнира, будет состоять из матчей дома и в гостях. Соперник "Фиорентины" определится сегодня - это будет победитель пары "Милан" - "Аталанта".



9 января 2024. Фиорентина - Болонья 0 - 0 (пен: 5-4)онлайн



Кубок Италии



1/4 финала



"Фиорентина": Кристенсен, Кайоде, Мартинес Куарта (Мина, 110), Миленкович, Раньери, Бираги (Паризи, 72), Данкан (Мандрагора, 72), Барак (Бонавентура, 60), Лопес, Иконе (Нзола, 60), Бельтран (Артур, 77).



"Болонья": Скорупски, Кристиансен, Лукуми (Калафьори, 89), Бекема, Пош, Фройлер, Эбишер (Моро, 89), Фергюсон, Орсолини, Салемакерс, Зиркзее.



Предупреждения: Фергюсон, 88, Салемакерс, 109, Бонавентура, 116.