"Миранчук играет в последних матчах и выглядит неплохо. Но помните, что атака "Аталанты" сейчас не в оптимальном состоянии. Освободилось одно место впереди, потому что Адемола Лукман уехал на Кубок Африки. Это главный форвард команды. Скамакка не показывает свою лучшую игру. Миранчук выдвинут вперёд с Де Кетеларе, но нужно больше времени, чтобы говорить о его эффективности", - сказал журналист.
Перед началом сезона "Аталанта" приобрела двух профильных нападающих: из "Вест Хэма" за 25.5 миллиона евро перебрался Джанлука Скамакка, из "Альмерии" за 29.1 миллиона евро - Эль Билал Туре. Скамакка за первые полгода в команде забил 5 мячей в Серии А, Туре получил серьезную травму и до сих пор не дебютировал за клуб.
На счету Миранчука 16 матчей за "Аталанту" во всех турнирах в этом сезоне. Полузащитник оформил 2+5 по системе гол+пас. Все результативные действия россиянина были заработаны в 9-ти матчах в декабре-январе.
Источник: "LegalBet"
Журналист Tuttosport: Миранчук неплох, но атака "Аталанты" сейчас не в оптимальном состоянии
Журналист Tuttosport Массимо Франки прокомментировал выступления полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в январе.
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