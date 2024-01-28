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Каррера: Миранчук уже стал важным игроком "Аталанты"

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Экс-наставник московского "Спартака" Массимо Каррера оценил вклад российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в результаты команды.
Фото: Getty Images
"Миранчук уже стал важным игроком для Гасперини, потому что много играет. Вчера я был на стадионе на их матче и увидел, что с каждой игрой Алексей становится увереннее в себе. Он бегает, сражается и выполняет важные вещи для команды", - поделился Каррера.

В матче 22-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" Алексей Миранчук вышел в основном составе "Аталанты". Гол российского полузащитника на 33-й минуте оказался победным. "Бергамаски" выиграли со счетом 2:0. Эта победа позволила "Аталанте" закрепиться на 4-й строчке, гарантирующей право играть в групповом этапе Лиги Чемпионов на будущий год.

Данное результативное действие стало для Миранчука 8-м в 10-ти матчах "Аталанты" с декабря.

Источник: "Чемпионат"

Серия А Аталанта Миранчук Ал
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