"Миранчук уже стал важным игроком для Гасперини, потому что много играет. Вчера я был на стадионе на их матче и увидел, что с каждой игрой Алексей становится увереннее в себе. Он бегает, сражается и выполняет важные вещи для команды", - поделился Каррера.
В матче 22-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" Алексей Миранчук вышел в основном составе "Аталанты". Гол российского полузащитника на 33-й минуте оказался победным. "Бергамаски" выиграли со счетом 2:0. Эта победа позволила "Аталанте" закрепиться на 4-й строчке, гарантирующей право играть в групповом этапе Лиги Чемпионов на будущий год.
Данное результативное действие стало для Миранчука 8-м в 10-ти матчах "Аталанты" с декабря.
Источник: "Чемпионат"
Каррера: Миранчук уже стал важным игроком "Аталанты"
Экс-наставник московского "Спартака" Массимо Каррера оценил вклад российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука в результаты команды.
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