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Кураньи: можно ли сказать, что Гасперини недооценивает Миранчука? Я не думаю, что это так

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Экс-игрок "Динамо" Кевин Кураньи высказался о полузащитнике "Аталанты" Алексее Миранчуке.
Фото: GETTY IMAGES
"Можно ли сказать, что Гасперини недооценивает Миранчука? Я не думаю, что это так. Кого-то может удивлять, что тот или иной игрок получает мало игрового времени, но только тренер знает, почему так происходит. Если ты не внутри команды, тяжело делать выводы. Но мне кажется, что у тренера "Аталанты" просто свое видение", - цитирует Кураньи "РБ Спорт".

В текущем сезоне Миранчук принял участие в 20-ти матчах итальянского клуба и отличился 3-мя забитыми мячами и 7-ю результативными передачами. Российский полузащитник был признан лучшим игроком "Аталанты" в январе. Интернет-портал Transfermarkt оценивает россиянина в 7,5 миллионов евро. Контракт Алексея с клубом рассчитан до конца следующего сезона. После 23-х сыгранных туров команда Гасперини занимает четвертую строчку в турнирной таблице итальянского чемпионата и имеет в своем активе 42 очка.

Кураньи Аталанта Миранчук Ал
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