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Агент Хвичи - об интересе "Барселоны" и ПСЖ: посмотрите на него! Как может не быть предложений?

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Агент Хвичи Кварацхелии, выступающего в составе "Наполи", Мамука Джугелия прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны топ-клубов Европы.
Фото: Getty Images
"Барселона" и ПСЖ? Конечно, предложения по Хвиче от топ-клубов есть. Посмотрите на него! Как может не быть предложений? В мае будет понятно больше", - цитирует Джугелию источник.

Недавно итальянские СМИ сообщили, что руководство "Пари Сен-Жермен" видит в Хвиче Кварацхелии замену нападающему Киллиану Мбаппе, который собирается перейти в мадридский "Реал" летом 2024-го года. Ранее интерес к экс-футболисту "Рубина" и "Локомотива" приписывали каталонской "Барселоне".

В текущем сезоне на счету Хвичи 6 голов и 5 результативных передач в 33-х матчах в составе "Наполи" во всех турнирах. Контракт грузинского футболиста рассчитан до лета 2027-го года.

Источник: "Чемпионат"

Серия А Кварацхелия Наполи Барселона ПСЖ Зарубежные трансферы
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