"Миранчук на данный момент является лучшим российским игроком в Европе! Я рад, что его статус в "Аталанте" изменился", - приводит слова Камоцци ODDS.ru.
Атакующий полузащитник Алексей Миранчук выступает за "Аталанту" с сентября 2020 года. Прошлый сезон россиянин провел на правах аренды в "Торино". В текущем сезоне 28-летний футболист записал на свой счет 2+4 по системе гол плюс пас в 16 матчах Серии А. В двух играх Кубка Италии Миранчук забил один мяч и сделал две голевые передачи. Также в активе хавбека 142 минуты в 4 матчах нынешнего розыгрыша Лиги Европы, в которых он отметился одним голевым ассистом.
Камоцци: Миранчук является лучшим российским игроком в Европе на данный момент
Экс-советник бывшего президента "Спартака" Франко Камоцци оценил игру хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука в этом сезоне.
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