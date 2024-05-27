"Пока ничего конкретного по будущему Сердара нет. Сначала "Роме" нужно официально решить вопрос со спортивным директором. В ближайшие две недели мы будем знать больше", - цитирует агента "РБ Спорт".
Сердар Азмун, играющий на позиции центрального нападающего, нынешний сезон провел в "Роме" на правах аренды. Права на 29-летнего форварда сборной Ирана принадлежат "Байеру". Контракт игрока с леверкузенским клубом рассчитан до конца июня 2027 года. За римскую команду Азмун принял участие в 29 матчах, провел на поле суммарно 801 минуту, забил 3 мяча и 4 раза ассистировал партнерам. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
Агент - о будущем Азмуна: в ближайшие две недели будем знать больше
Агент нападающего "Ромы" Сердара Азмуна Арманд Дурн прокомментировал будущее игрока.
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