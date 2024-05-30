"Переговоров об обмене Орсолини на Миранчука нет", - цитирует Сартори "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Аталанта" заинтересована в переходе вингера "Болоньи" Риккардо Орсолини и может включить в сделку Алексея Миранчука, чтобы сбить цену на игрока. В завершившемся сезоне российский полузащитник провёл за итальянский клуб 41 матч и отметился 4-мя забитыми мячами и 12-ю результативными передачами. Миранчук стал обладателем трофея Лиги Европы, благодаря победе над "Байером" (3:0) в финальном матче турнира.
Спортивный директор "Болоньи" опроверг информацию о переговорах по переходу Алексея Миранчука
Спортивный директор "Болоньи" Джованни Сартори опроверг информацию о том, что клуб заинтересован в приобретении полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука.
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