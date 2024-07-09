"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Это рабочий процесс. Это не состоявшийся факт. Судьба каждого футболиста связана с такими вещами. Всё решит футболист, любое его решение примем как должное", - цитирует Шпинева "Матч ТВ".
Ранее итальянские СМИ сообщили, что в подписании полузащитника "Аталанты" и сборной России Алексея Миранчука заинтересован клуб "Атланта", выступающий в МЛС. По данным источников, ориентировочная сумма трансфера может составить 10-11 миллионов евро. Самому футболисту, как сообщается, был предложен контракт на 4 года с возможностью продления еще на год.
В "Аталанту" Алексей Миранчук перешел из московского "Локомотива" за 14.5 миллиона евро в сентябре 2020-го года. Сезон 2022/23 россиянин провел в "Торино" на правах аренды. Всего за 4 года в Италии Алексей Миранчук провел 100 матчей в Серии А, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и 18 голевых передач.
Шпинев - о возможном трансфере Миранчука в МЛС: все будет решать сам игрок
Вадим Шпинев, агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, высказался об интересе к его клиенту со стороны клуба "Атланта Юнайтед" из американской МЛС.
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