"Аталанта" получила предложение от американского клуба. Что скрывать - финансово это предложение будоражит, потому что в Италии и Европе мы такие условия вряд ли получим. "Аталанта" сейчас в переговорах со всеми сторонами", - цитирует Шпинева "Чемпионат".
По сообщениям итальянских СМИ, "Аталанта". получила предложение в размере 11-ти миллионов евро от клуба МЛС "Атланта Юнайтед" по трансферу российского полузащитника Алексея Миранчука. Самому игроку, как сообщается, был предложен контракт на 4 года с возможностью продления еще на сезон, а зарплата Мирачука в новом клубе должна составить 3 миллиона евро в год.
В сезоне 2023/24 Алексей Миранчук принял участие в 42-х матчах "Аталанты" в Серии А, Кубке Италии и Лиге Европы. На счету россиянина 4 гола и 12 результативных передач во всех турнирах. Вместе с клубом из Бергамо Миранчук в прошлом сезоне стал обладателем второго по значимости еврокубка.
Агент Миранчука: в финансовом плане предложение "Атланты" будоражит. В Европе мы такие условия не получим
Футбольный агент Вадим Шпинев высказался о возможном трансфере своего клиента Алексея Мирачука из "Аталанты" в "Атланту Юнайтед".
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