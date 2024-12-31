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Семин - о Миранчуке в "Аталанте": он не туда попал

Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал выступление Алексея Миранчука за итальянскую "Аталанту".
Фото: EPA-EFE
- Прекрасная карьера, но он не туда попал. Это моё, опять же, мнение. Не туда попал, там нужны были игроки которые играют одинаково как в атакующих действиях, так и нужно и в оборону. Так нужно после атаки бежать домой или прессинговать. А для Алексея это было, наверное, не для него, - сказал Семин на ютуб-канале Геннадия Орлова.

Напомним, Миранчук пополнил состав "Аталанты" в августе 2020 года, перейдя из "Локомотива" за 14,5 млн евро. В общей сложности атакующий полузащитник провел за клуб из Бергамо 98 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 19 результативных передач. Вместе с "Аталантой" Миранчук выиграл Лигу Европы в мае 2024 года.

Летом этого года Миранчук из "Аталанты" перешел в американскую "Атланту", заключив с клубом МЛС контракт на три сезона. В текущем сезоне Миранчук провел девять матчей, забил три гола и сделал одну голевую передачу.

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