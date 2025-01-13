«Это обидно, потому что мы говорим о сильном, важном игроке. Но нужно также понимать реальность ситуации. Сказав это, необходимо не забывать, что Хвича на сегодня является игроком «Наполи». Поскольку есть шаги, которые нужно предпринять в случае, если кто-то хочет купить его. Пока нет ничего гарантированного. Посмотрим, что произойдёт дальше», — цитирует Конте Tuttomercatoweb.
Как сообщалось ранее, «ПСЖ» является единственным клубом, который ведет прямые переговоры с «Наполи» о трансфере Кварацхелии уже этой зимой. Сделка, по слухам, близка к завершению.
Напомним, что Кварацхелия играет за «Наполи» с июля 2022 года. Он перешёл в неаполитанский клуб из «Динамо» Батуми за 13,3 миллиона евро. Его контракт с «Наполи» рассчитан до 30 июня 2027 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 85 миллионов евро.
В текущем сезоне полузащитник провёл 19 матчей за «Наполи» во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи. «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 47 очков.
Антонио Конте прокомментировал возможный трансфер Кварацхелии из "Наполи"
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте поделился мнением о вероятности трансфера вингера Хвичи Кварацхелии.
Фото: ФК "Наполи"