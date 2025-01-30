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"Торино" объявил об аренде полузащитника "РБ Лейпциг" Элифа Элмаса

Итальянский «Торино» сообщил о переходе 25-летнего полузащитника Элифа Элмаса из «РБ Лейпциг» на правах аренды с возможностью выкупа.
Фото: ФК "Торино"
В официальном заявлении клуб пожелал игроку успехов и отметил, что рад его прибытию.

Элмас уже знаком с итальянским футболом. Ранее он выступал за «Наполи», а зимой 2024 года его купил «Лейпциг» за 24 миллиона евро. В текущем сезоне полузащитник сыграл всего шесть матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. По оценкам портала Transfermarkt, текущая стоимость Элмаса составляет 12 миллионов евро.

Также стоит упомянуть, что «Торино» ведёт переговоры со «Спартаком» о продаже центрального полузащитника Ивана Илича, на позиции которого в Турине может сыграть Элмас.

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