Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
3 - 0 3 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен
Нижний Новгород
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен

Гол Лоботки принёс "Наполи" победу над "Сассуоло"

В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Наполи" на своём поле принимал "Сассуоло".
Фото: ФК "Наполи"
Матч прошёл в Неаполе. Победу с минимальным счётом одержали хозяева - 1:0.

Единственный мяч в этой игре был забит уже в дебюте: на 7-й минуте отличился Станислав Лоботка. Гол словацкого полузащитника в итоге стал решающим.

После 21 сыгранного тура "Наполи" имеет 43 очка и занимает третье место в таблице Серии А. "Сассуоло" располагается на 12-й позиции с 23 баллами в активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится