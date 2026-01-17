Гол Лоботки принёс "Наполи" победу над "Сассуоло"

В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Наполи" на своём поле принимал "Сассуоло".

Фото: ФК "Наполи"

Матч прошёл в Неаполе. Победу с минимальным счётом одержали хозяева - 1:0.



Единственный мяч в этой игре был забит уже в дебюте: на 7-й минуте отличился Станислав Лоботка. Гол словацкого полузащитника в итоге стал решающим.



После 21 сыгранного тура "Наполи" имеет 43 очка и занимает третье место в таблице Серии А. "Сассуоло" располагается на 12-й позиции с 23 баллами в активе.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Сассуоло