Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
КДВЗавершен
Ахмат
3 - 0 3 0
ОФК БелградЗавершен

Гол Фюллькруга принёс "Милану" победу над "Лечче"

В 21-м туре Серии А "Милан" принимал "Лечче" и сумел добиться победы, хотя матч получился не самым результативным - 1:0.
Фото: Football Italia
Развязка наступила во втором тайме: на 76-й минуте точный удар нанёс Никлас Фюллькруг, и этот гол стал единственным в игре.

После 21 проведённой встречи "россонери" набрали 46 очков и идут вторыми в таблице. "Лечче" с 17 баллами остаётся рядом с зоной вылета - 17-е место.

Первое место в Серии А с 49 баллами в активе занимает "Интер".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится