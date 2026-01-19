Гол Фюллькруга принёс "Милану" победу над "Лечче"

В 21-м туре Серии А "Милан" принимал "Лечче" и сумел добиться победы, хотя матч получился не самым результативным - 1:0.

Фото: Football Italia

Развязка наступила во втором тайме: на 76-й минуте точный удар нанёс Никлас Фюллькруг, и этот гол стал единственным в игре.



После 21 проведённой встречи "россонери" набрали 46 очков и идут вторыми в таблице. "Лечче" с 17 баллами остаётся рядом с зоной вылета - 17-е место.



Первое место в Серии А с 49 баллами в активе занимает "Интер".

