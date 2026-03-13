"Торино" разгромил "Парму" в матче Серии А

"Торино" одержал уверенную победу над "Пармой" в матче 29-го тура чемпионата Италии - 4:1.

Фото: Football Italia

Туринская команда быстро вышла вперёд - счёт открыл нападающий Джованни Симеоне. Однако ещё до перерыва гости смогли восстановить равновесие благодаря точному удару Матео Пеллегрино.



Во втором тайме хозяева поля вновь захватили инициативу. "Торино" за короткий промежуток времени забил дважды - оба мяча были записаны как автоголы игроков "Пармы". Точку в матче поставил Дуван Сапата, который отправил четвёртый мяч в ворота соперника.



Туринская команда имеет 33 очка и располагается на 13-й строчке Серии А. "Парма" находится на 12-м месте, опережая соперника на один балл.

