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Агент Миранчука – о возможном интересе "Челси": ничего об этом не знаю

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Валерио Джуффрида, агент полузащитника итальянского "Торино" Алексея Миранчука, прокомментировал новость о возможном интересе к россиянину со стороны "Челси".
Фото: ФК "Торино"
– "Челси" просматривает Миранчука? Нет, ничего об этом не знаю, – признался Джуффрида для Sport24.

27-летний хавбек национальной сборной России осенью перешел в "Торино" из "Аталанты" на правах аренды. В 17-ти матчах за свою новую команду в Серии А и Кубке Италии Миранчук 4 раза поразил ворота соперников и сделал 2 голевые передачи. После 21-го сыгранного тура чемпионата страны "Торино" замыкает Топ-7, имея в активе 30 очков. Рыночная стоимость россиянина оценивается в 10 млн евро.


Челси Торино Миранчук Алексей Серия А
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