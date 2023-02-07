– "Челси" просматривает Миранчука? Нет, ничего об этом не знаю, – признался Джуффрида для Sport24.
27-летний хавбек национальной сборной России осенью перешел в "Торино" из "Аталанты" на правах аренды. В 17-ти матчах за свою новую команду в Серии А и Кубке Италии Миранчук 4 раза поразил ворота соперников и сделал 2 голевые передачи. После 21-го сыгранного тура чемпионата страны "Торино" замыкает Топ-7, имея в активе 30 очков. Рыночная стоимость россиянина оценивается в 10 млн евро.
Агент Миранчука – о возможном интересе "Челси": ничего об этом не знаю
Валерио Джуффрида, агент полузащитника итальянского "Торино" Алексея Миранчука, прокомментировал новость о возможном интересе к россиянину со стороны "Челси".
Фото: ФК "Торино"