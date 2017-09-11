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Сергей Овчинников: фанаты "Бенфики" никогда не позволяют себе оскорблять футболистов

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников, в своё время игравший за "Бенфику", рассказал о болельщиках лиссабонского клуба, с которым "армейцам" предстоит встреча 12 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Болельщики "Бенфики" никогда не позволяют себе оскорблять футболистов – настолько уважают нашу профессию. Недаром футболисты платят в Португалии 22% налога, тогда как в целом по стране он вдвое выше. Футбол считается труднейшим ремеслом, приносящим радость людям. Там умеют ценить это. Выходя на "Да Луш" против "Бенфики", я слышал только крики поддержки. То же самое было на чемпионате Европы 2004 года. Я чувствовал: люди помнят. Приятно было, что скрывать", — цитирует Овчинникова "Чемпионат.сом".
Теги: Овчинников ЦСКА Бенфика
Сегодня, 16:18
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:19) #
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Болеет за:
ЦСКА
в своё время игравший как за "Бенфику"

какой рукожоп это писал?


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Регистрация: 27.12.2010
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