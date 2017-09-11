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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Овчинников: фанаты "Бенфики" никогда не позволяют себе оскорблять футболистов
Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников, в своё время игравший за "Бенфику", рассказал о болельщиках лиссабонского клуба, с которым "армейцам" предстоит встреча 12 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Болельщики "Бенфики" никогда не позволяют себе оскорблять футболистов – настолько уважают нашу профессию. Недаром футболисты платят в Португалии 22% налога, тогда как в целом по стране он вдвое выше. Футбол считается труднейшим ремеслом, приносящим радость людям. Там умеют ценить это. Выходя на "Да Луш" против "Бенфики", я слышал только крики поддержки. То же самое было на чемпионате Европы 2004 года. Я чувствовал: люди помнят. Приятно было, что скрывать", — цитирует Овчинникова "Чемпионат.сом".
"Болельщики "Бенфики" никогда не позволяют себе оскорблять футболистов – настолько уважают нашу профессию. Недаром футболисты платят в Португалии 22% налога, тогда как в целом по стране он вдвое выше. Футбол считается труднейшим ремеслом, приносящим радость людям. Там умеют ценить это. Выходя на "Да Луш" против "Бенфики", я слышал только крики поддержки. То же самое было на чемпионате Европы 2004 года. Я чувствовал: люди помнят. Приятно было, что скрывать", — цитирует Овчинникова "Чемпионат.сом".
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