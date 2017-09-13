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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Кобелев: ЦСКА очень грамотно сыграл вторым номером
Бывший главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Кобелев прокомментировал победу московского ЦСКА в выездном матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики" (2:1).
"ЦСКА выдержал свою линию, которую он с самых первых минут преподнес "Бенфике". Сыграли грамотно за счет спокойствия в обороне, за счет быстрых и хороших выпадов в три-четыре человека. И в первом тайме создавали достаточно, так сказать, полумоментов. Во втором тайме, конечно, немножко повезло, но мы знаем, что ЦСКА славится стандартами, поэтому для меня это не в диковинку. Первый гол с пенальти, стал следствием хорошо разыгранного стандарта. Я здесь не вижу какого-то непонятного результата. ЦСКА очень грамотно сыграл вторым номером. А "Бенфика" играла в короткую передачу, опять же на невысоких скоростях. Поэтому большой проблемы для ЦСКА "Бенфика" не доставила. Уже есть три очка и от этого можно плясать. Я не думаю, что ЦСКА в этом розыгрыше Лиги чемпионов станет изменять своему стилю. Будет играть также, как играли с "Бенфикой". За счет плотной обороны: в пять защитников; и быстрого перехода из обороны в атаку. Каждое очко в Лиге чемпионов на вес золота, а три очка на поле противника — это дорого стоит", — цитирует Кобелева "Спорт День за Днем".
"ЦСКА выдержал свою линию, которую он с самых первых минут преподнес "Бенфике". Сыграли грамотно за счет спокойствия в обороне, за счет быстрых и хороших выпадов в три-четыре человека. И в первом тайме создавали достаточно, так сказать, полумоментов. Во втором тайме, конечно, немножко повезло, но мы знаем, что ЦСКА славится стандартами, поэтому для меня это не в диковинку. Первый гол с пенальти, стал следствием хорошо разыгранного стандарта. Я здесь не вижу какого-то непонятного результата. ЦСКА очень грамотно сыграл вторым номером. А "Бенфика" играла в короткую передачу, опять же на невысоких скоростях. Поэтому большой проблемы для ЦСКА "Бенфика" не доставила. Уже есть три очка и от этого можно плясать. Я не думаю, что ЦСКА в этом розыгрыше Лиги чемпионов станет изменять своему стилю. Будет играть также, как играли с "Бенфикой". За счет плотной обороны: в пять защитников; и быстрого перехода из обороны в атаку. Каждое очко в Лиге чемпионов на вес золота, а три очка на поле противника — это дорого стоит", — цитирует Кобелева "Спорт День за Днем".
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