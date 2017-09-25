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"Манчестер Юнайтед" прилетел в Москву на матч с ЦСКА

"Манчестер Юнайтед" прилетел в Москву на второй матч группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА, сообщает "Спорт-Экспресс".

Самолет с игроками и тренерским штабом приземлился в по московскому времени в аэропорту Шереметьево. Футболистов в терминале D встречало порядка 30 поклонников британской команды.
Теги: Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 20:52
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