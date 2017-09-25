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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Манчестер Юнайтед" прилетел в Москву на матч с ЦСКА
"Манчестер Юнайтед" прилетел в Москву на второй матч группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА, сообщает "Спорт-Экспресс".
Самолет с игроками и тренерским штабом приземлился в по московскому времени в аэропорту Шереметьево. Футболистов в терминале D встречало порядка 30 поклонников британской команды.
Самолет с игроками и тренерским штабом приземлился в по московскому времени в аэропорту Шереметьево. Футболистов в терминале D встречало порядка 30 поклонников британской команды.
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