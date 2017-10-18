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Лоренсо Мельгарехо: когда такое происходит, "Спартак" трудно остановить

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) поблагодарил своих партнеров за игру.

"Отличный матч, по-другому не скажешь. Мы использовали почти все моменты, что у нас были, и это очень важно. Когда такое происходит, "Спартак" трудно остановить. Будем стремиться и дальше действовать так же эффективно. Приятно, что я забил, но гораздо важнее это большой успех всей команды. Мы делаем одно дело. Спасибо команде!", - цитирует Мельгарехо "Спорт-Экспресс".
Теги: Мельгарехо Спартак Севилья
Сегодня, 20:24
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