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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Алексей Березуцкий: если в следующем матче сыграем так, как сегодня, то ни о каком выходе из группы и думать нечего
Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий после поражения от "Базеля" (0:2) в матче группового раунда Лиги чемпионов сказал, что у армейцев еще остались шансы на выход в весеннюю часть турнира.
"Удары в створ? Не это главная причина, мы провалили первый тайм, ни впереди ничего не получилось, ни мяч не держался. Вторая половина выдалась получше. После перестроения у нас начали появляться моменты. Но, действительно, каких-то стопроцентных моментов мы не создали. В концовке мы действовали авантюрно, поэтому швейцарцы смогли развить преимущество. Выход в весеннюю часть еврокубков? Шансы у нас пока еще есть, но, если будем действовать в следующем матче, как и с "Базелем" в первом тайме, то ни о каком выходе и думать нечего", – сказал футболист в эфире "Матч ТВ".
"Удары в створ? Не это главная причина, мы провалили первый тайм, ни впереди ничего не получилось, ни мяч не держался. Вторая половина выдалась получше. После перестроения у нас начали появляться моменты. Но, действительно, каких-то стопроцентных моментов мы не создали. В концовке мы действовали авантюрно, поэтому швейцарцы смогли развить преимущество. Выход в весеннюю часть еврокубков? Шансы у нас пока еще есть, но, если будем действовать в следующем матче, как и с "Базелем" в первом тайме, то ни о каком выходе и думать нечего", – сказал футболист в эфире "Матч ТВ".
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