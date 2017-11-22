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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Столе Сольбаккен: мне трудно выговорить фамилию Миранчука, но я могу выделить его в составе "Локомотива"
Столе Сольбаккен: мне трудно выговорить фамилию Миранчука, но я могу выделить его в составе "Локомотива"
18:39
Анатолий Бышовец: практически не сомневаюсь в том, что у ЦСКА большие шансы победить "Бенфику"
Анатолий Бышовец: практически не сомневаюсь в том, что у ЦСКА большие шансы победить "Бенфику"
16:34
Евгений Алдонин: Потеря Миланова и Алексея Березуцкого — большая проблема для ЦСКА. Команда собирает состав по крупицам
Евгений Алдонин: Потеря Миланова и Алексея Березуцкого — большая проблема для ЦСКА. Команда собирает состав по крупицам
15:32
«Половина друзей моего детства находятся в тюрьме, а другая половина умерла». Бразилец, который остановил "Спартак" (7)
«Половина друзей моего детства находятся в тюрьме, а другая половина умерла». Бразилец, который остановил "Спартак" (7)
14:57
Игорь Рабинер: Глушаков был готов и хотел играть с первых минут, но Каррера его поберег к "Зениту" (11)
Игорь Рабинер: Глушаков был готов и хотел играть с первых минут, но Каррера его поберег к "Зениту" (11)
Фанаты ЦСКА вывесили баннер с пожеланием здоровья Миланову и Алексею Березуцкому
Фанаты ЦСКА перед началом матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой" вывесили на своей трибуне баннер с пожеланием здоровья полузащитнику Георги Миланову и защитнику Алексею Березуцкому, сообщает "Чемпионат.сом".
В начале этой недели стало известно, что оба футболиста получили переломы берцовых костей и вряд ли выйдут на поле до конца года.
В начале этой недели стало известно, что оба футболиста получили переломы берцовых костей и вряд ли выйдут на поле до конца года.
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