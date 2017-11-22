Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Фанаты ЦСКА вывесили баннер с пожеланием здоровья Миланову и Алексею Березуцкому

Фанаты ЦСКА перед началом матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой" вывесили на своей трибуне баннер с пожеланием здоровья полузащитнику Георги Миланову и защитнику Алексею Березуцкому, сообщает "Чемпионат.сом".

В начале этой недели стало известно, что оба футболиста получили переломы берцовых костей и вряд ли выйдут на поле до конца года.

Фанаты ЦСКА вывесили баннер с пожеланием здоровья Миланову и Алексею Березуцкому
Теги: ЦСКА Березуцкий А. Миланов
Сегодня, 20:12
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.