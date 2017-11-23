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Игорь Акинфеев повторил российский рекорд по сухим матчам в Лиге чемпионов

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в домашнем матче 5-го тура группового этапа с "Бенфикой" (2:0) в седьмой раз в карьере сыграл "на ноль" в матче Лиги чемпионов и повторил российский вратарский рекорд.

Столько же сухих встреч провели в главном еврокубке зенитовцы Юрий Лодыгин и Вячеслав Малафеев. На счету Акинфеева имеется два "сухаря" в сезоне-2004/05 и четыре – в сезоне-2005/06.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 00:14
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