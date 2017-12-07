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Александр Селихов: вратарь "Спартака" сегодня был плюшевый

Вратарь "Спартака" Александр Селихов попросил прощения у болельщиков за результат матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:7).

Отметим, что поражение от "красных" стало самым крупным для российских клубов за все время выступлений в Лиге чемпионов.

"Скажу три слова. Очень стыдно, извиняемся перед болельщиками. Сыграли в открытый футбол. Вратарь "Спартака" сегодня был плюшевый", - цитирует Селихова "Спорт-Экспресс".
Теги: Селихов Спартак Ливерпуль
Сегодня, 02:04
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3
(0)
№3 Написал: Tokio581 (Сегодня, 02:15) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Саня, не расстраивайся и играй дальше! Удачи в дальнейших матчах. Бывает всякое.
Регистрация: 18.04.2016
№2 Написал: Alter ego (Сегодня, 02:08) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: imaginary
вот к вратарю особо вопросов нет

Вообще не должно быть
Регистрация: 17.05.2017
№1 Написал: imaginary (Сегодня, 02:05) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
вот к вратарю особо вопросов нет
Регистрация: 7.02.2010
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