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"БАТЭ", "Карабах" и "Астана" прошли своих соперников в Лиге чемпионов

Второй отборочный раунд квалификации Лиги чемпионов сложился удачно для клубов с постсоветского пространства.

"ХИК" (ФИнляндия) – "БАТЭ" (Белоруссия) 1:2 (2:4 по сумме двух встреч)
Голы: Яхуби, 28 - Рафинья, 21 (авто.), Стасевич, 24

"Мидтьюлланн" (Дания) – "Астана" (Казахстан) 0:0 (1:2 по сумме двух встреч)

"Карабах" (Азербайджан) - "Кукеси" (Албания) 3:0 (3:0 по сумме двух встреч)
Голы: Кинтана, 24 (пен), 57 (пен), Деларж, 89
Теги: БАТЭ Астана Карабах
Сегодня, 22:12
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№2 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 22:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Паок громит Базель и выходит на Спартак
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Играл с Сашей Головнем (Сегодня, 22:31) #
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Ошибка. ХИК - БАТЭ (1-2 по сумме двух встреч).
Регистрация: 7.01.2017 [жалоба]
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