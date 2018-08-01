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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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22:24
Карл-Хайнц Румменигге: мы бы никогда не купили 33-летнего игрока так дорого, как "Ювентус" Роналду
Карл-Хайнц Румменигге: мы бы никогда не купили 33-летнего игрока так дорого, как "Ювентус" Роналду
17:26
Александр Максименко: приложу максимум усилий, чтобы "Спартак" выиграл все турниры, в которых будет участвовать (1)
Александр Максименко: приложу максимум усилий, чтобы "Спартак" выиграл все турниры, в которых будет участвовать (1)
17:14
Василий Березуцкий: если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита" или "Локо", мне хочется оттуда свалить (13)
Василий Березуцкий: если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита" или "Локо", мне хочется оттуда свалить (13)
15:54
Помощник Талалаева в "Пюнике" объяснил свой непристойный жест в адрес запасных казахского "Тобола" (3)
Помощник Талалаева в "Пюнике" объяснил свой непристойный жест в адрес запасных казахского "Тобола" (3)
"БАТЭ", "Карабах" и "Астана" прошли своих соперников в Лиге чемпионов
Второй отборочный раунд квалификации Лиги чемпионов сложился удачно для клубов с постсоветского пространства.
"ХИК" (ФИнляндия) – "БАТЭ" (Белоруссия) 1:2 (2:4 по сумме двух встреч)
Голы: Яхуби, 28 - Рафинья, 21 (авто.), Стасевич, 24
"Мидтьюлланн" (Дания) – "Астана" (Казахстан) 0:0 (1:2 по сумме двух встреч)
"Карабах" (Азербайджан) - "Кукеси" (Албания) 3:0 (3:0 по сумме двух встреч)
Голы: Кинтана, 24 (пен), 57 (пен), Деларж, 89
"ХИК" (ФИнляндия) – "БАТЭ" (Белоруссия) 1:2 (2:4 по сумме двух встреч)
Голы: Яхуби, 28 - Рафинья, 21 (авто.), Стасевич, 24
"Мидтьюлланн" (Дания) – "Астана" (Казахстан) 0:0 (1:2 по сумме двух встреч)
"Карабах" (Азербайджан) - "Кукеси" (Албания) 3:0 (3:0 по сумме двух встреч)
Голы: Кинтана, 24 (пен), 57 (пен), Деларж, 89
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