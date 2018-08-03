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Максим Боков: кураж Вернблума может помочь ПАОКу в матче со "Спартаком"

Бывший защитник ЦСКА Максим Боков оценил важность приобретения греческим ПАОК 32-летнего хавбека Понтуса Вернблума в преддверии матчей против "Спартака" в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов.

"Вернблум приходит в совершенно новую для себя команду, может быть, там у него будут совершенно другие задания по сравнению с ЦСКА. Понятно, что ПАОК несколько ниже рангом, чем "Спартак", хотя греки все равно станут биться. А кураж Понтуса может им помочь. Футбол непредсказуем, но считаю, что москвичам придется тяжело. Однако им по силам пройти дальше", - цитирует Бокова "Спорт-Экспресс".
Теги: Боков Вернблум ПАОК Спартак
Сегодня, 16:07
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 17:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Тут проблема другая - греки Понта еще не знают, а мы его знаем как облупленного. )))


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Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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