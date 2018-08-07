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"Астана" уступила загребскому "Динамо"

"Астана" уступила загребскому "Динамо" в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд.

Первый матч

Стадион: Астана-Арена (Астана, Казахстан)

"Астана" – "Динамо" З 0:2

Голы: Будимир, 39, Ольмо, 84

"Астана": Эрич, Рукавина, Шомко, Постников, Аничич, Маевский, Томасов (Муртазаев, 80), Кляйнхайслер, Мужиков (Алмейда, 46), Кабананга (Янга, 63), Энрике

"Динамо" З: Загорац, Леовац, Теофиль-Катерин, Дилавер, Стоянович, Адеми (Шуньич, 63), Хайрович (Кондзёр, 82), Гояк, Ольмо, Будимир (Гавранович, 46), Оршич

Предупреждения: Хайрович, 36, Стоянович, 41, Маевский, 50, Гояк, 70
Теги: Астана Динамо Загреб
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