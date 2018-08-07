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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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"Астана" уступила загребскому "Динамо"
"Астана" уступила загребскому "Динамо" в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд.
Первый матч
Стадион: Астана-Арена (Астана, Казахстан)
"Астана" – "Динамо" З 0:2
Голы: Будимир, 39, Ольмо, 84
"Астана": Эрич, Рукавина, Шомко, Постников, Аничич, Маевский, Томасов (Муртазаев, 80), Кляйнхайслер, Мужиков (Алмейда, 46), Кабананга (Янга, 63), Энрике
"Динамо" З: Загорац, Леовац, Теофиль-Катерин, Дилавер, Стоянович, Адеми (Шуньич, 63), Хайрович (Кондзёр, 82), Гояк, Ольмо, Будимир (Гавранович, 46), Оршич
Предупреждения: Хайрович, 36, Стоянович, 41, Маевский, 50, Гояк, 70
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд.
Первый матч
Стадион: Астана-Арена (Астана, Казахстан)
"Астана" – "Динамо" З 0:2
Голы: Будимир, 39, Ольмо, 84
"Астана": Эрич, Рукавина, Шомко, Постников, Аничич, Маевский, Томасов (Муртазаев, 80), Кляйнхайслер, Мужиков (Алмейда, 46), Кабананга (Янга, 63), Энрике
"Динамо" З: Загорац, Леовац, Теофиль-Катерин, Дилавер, Стоянович, Адеми (Шуньич, 63), Хайрович (Кондзёр, 82), Гояк, Ольмо, Будимир (Гавранович, 46), Оршич
Предупреждения: Хайрович, 36, Стоянович, 41, Маевский, 50, Гояк, 70
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