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Александр Ширко: против ПАОКа "Спартаку" придется непросто
Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко в интервью Rusfootball.info поделился мнением о шансах красно-белых пройти греческий ПАОК, а также прокомментировал новость о возможном уходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы в аренду в турецкий «Галатасарай».
- После успешной игры греческой команды с «Базелем» стало понятно, что это очень серьезный соперник, и я надеялся, что «Спартак» сделает соответствующие выводы и более ответственно подойдет к игре. Осознает, что все-таки это возможность выйти в такой интересный турнир, как Лига чемпионов. Но, поведя 2:0, ребята, возможно, расслабились, стали понимать, что по игре счет хороший, - приводит слова Ширко корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Но ПАОК смог счет сравнять и выиграть. Видно, что команда там очень серьезная, и думаю, что в Москве «Спартаку» придется непросто. Но, кровь из носу, любой ценой надо забить столько, чтобы по сумме двух матчей пройти дальше.
- Насколько вы довольны линией атаки «Спартака»?
- Видно, что тяжело голы даются. Но здесь не только вопрос к исполнителям, но и к тем, кто подносит «снаряды». Думаю, что дело в общекомандом взаимодействии. Тяжело вкатываются — может быть, какое-то недопонимание еще существует.
- У лидера «Спартака» Квинси Промеса сегодня уже не видно такой яркой игры, как раньше. Согласны?
- Мы увидим в конце сезона, какой он был раньше, и какой стал в этом чемпионате. Он, как и все остальные прошел сборы и как и все остальные вкатывается в сезон. Ждем, что он будет забивать.
- Пенальти, не забитый в ворота ПАОКа, похоже, следствие того, что Промесу светили с трибуны в глаза лазерными указками...
- Ну, я не знаю, что там светили, но пенальти любой может не забить. Тот же Смолов. Одиннадцатиметровые — такая вещь, что здесь даже не то что шансы 50 на 50 — это и огромная ответственность, а вместе с ней и эмоциональное напряжение. Тут много психологических моментов... Надо вратаря перехитрить. А если светили указками и если это видно на повторах, наверное, надо подавать апелляцию.
- В целом по селекции «Спартака», что можете сказать?
- Концовку прошлого сезона команда провалила, а могла выиграть и Кубок России, и чемпионат. Могла напрямую попасть в Лигу чемпионов. Необходимо, конечно, усиление на разные позиции. И ежегодно, даже если есть костяк, все равно какие-то позиции требуют качественного дублирования, либо более сильного игрока. Ну, Ташаев, как мне кажется, пока еще не вписался. Понаблюдаем, что будет дальше. Жиго по качеству игры больше понравился. И голом отметился. Ну а говорить, удачное это приобретение или нет, по любому игроку пока рано. Надо, чтобы прошло время. Давайте подождем.
- Молодой вратарь Александр Максименко заслуживает места в «рамке» «Спартака»?
- Что значит «заслуживает»? Если футболист попал в состав, значит, какими-то игровыми качествами заслужил это. И сейчас у него есть шанс проявить себя. Сыграет на должном уровне — станет первым номером, нет — ему найдут замену. Он уже играет, и сейчас его задача показать, на что он способен, стать более надежным и выручать команду. Максименко в обойме, тренер сделал выбор в его пользу. По каким причинам - тренеру виднее изнутри. Стало быть, он видит перспективу. Если Максименко психологически непробиваемый (именно таким должен быть вратарь) уверен, будет прибавлять. Если уверенности не будет, найдется более сильный вратарь.
- Рискнули бы сделать прогноз на ответную игру с ПАОКом?
- Честно? Нет. Мы видели в прошлом матче пять мячей. Сейчас «Спартаку» надо забивать. И, конечно, достаточно одного мяча. Но так как красно-белым надо забивать, то понятно, что ПАОКу легче будет играть на контратаке. Мы видели, какая это по-футбольному злая команда. Команда, которая, проигрывая 0:2, сумела отквитать два мяча и забить на один больше. Поэтому думаю, что будет очень сложно. Но надеюсь, что «Спартак» не пропустит такого большого количества мячей и по сумме двух встреч пройдет дальше. Очень хочется, чтобы выступили в Лиге чемпионов.
- Куда более серьезная ситуация у «Зенита», который в отборе к Лиге Европы уступил в первом матче минскому «Динамо» - 0:4...
- Думаю, что при таком крупном счете любой уважающий себя клуб должен идти дальше. Сделать себе такой большой запас и не пробиться в следующий этап было бы чем-то из ряда вон выходящим. В футболе ведь четыре мяча забить очень трудно.
- Бывший нападающий «Спартака», а ныне игрок «Зенита» Артем Дзюба может уйти в аренду в турецкий «Галатасарай». Стоит ли форварду сборной России продолжать там свой путь?
- Понятия не имею. Когда человек принимает решение, то взвешивает все «за» и «против»: свое участие в этом клубе, свою игру, зарплату, свое нахождение в той команде, которая ранее отдала его в аренду, опять же удачное выступление на чемпионате мира. Не знаю, если разговор идет о «Галатасарае» - значит, конкретных вариантов, которые устраивают, больше нет? Переходить туда или нет, надо все-таки уже игроку принимать решение. Советовать — не наше дело. Футболист принимает решение, исходя из ситуации, которая складывается у него в жизни.
- И все же, как бы вы поступили в подобной ситуации?
- Не знаю. Если будет предложение от «Галатасарая» - подумаю. Не предлагали пока (Смеется.). Шучу, конечно. Пусть Артем сам примет решение. Я ведь не знаю, что предлагают и что он сам хочет от этого перехода получить. Не знаю, что происходит в «Зените», который в прошлом сезоне отдавал этого игрока в аренду, а этот игрок потом стал одним из лучших в составе сборной на чемпионате мира. Возможно, он не хочет находиться с людьми, которые приняли такое решение. Не знаю, не могу сказать, что там происходит. Но сейчас в «Зените» другой тренер, и Дзюба на ходу, и, наверное, после чемпионата мира они могли бы продать его более удачно. Не знаю, трудно комментировать со стороны.
- После успешной игры греческой команды с «Базелем» стало понятно, что это очень серьезный соперник, и я надеялся, что «Спартак» сделает соответствующие выводы и более ответственно подойдет к игре. Осознает, что все-таки это возможность выйти в такой интересный турнир, как Лига чемпионов. Но, поведя 2:0, ребята, возможно, расслабились, стали понимать, что по игре счет хороший, - приводит слова Ширко корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Но ПАОК смог счет сравнять и выиграть. Видно, что команда там очень серьезная, и думаю, что в Москве «Спартаку» придется непросто. Но, кровь из носу, любой ценой надо забить столько, чтобы по сумме двух матчей пройти дальше.
- Насколько вы довольны линией атаки «Спартака»?
- Видно, что тяжело голы даются. Но здесь не только вопрос к исполнителям, но и к тем, кто подносит «снаряды». Думаю, что дело в общекомандом взаимодействии. Тяжело вкатываются — может быть, какое-то недопонимание еще существует.
- У лидера «Спартака» Квинси Промеса сегодня уже не видно такой яркой игры, как раньше. Согласны?
- Мы увидим в конце сезона, какой он был раньше, и какой стал в этом чемпионате. Он, как и все остальные прошел сборы и как и все остальные вкатывается в сезон. Ждем, что он будет забивать.
- Пенальти, не забитый в ворота ПАОКа, похоже, следствие того, что Промесу светили с трибуны в глаза лазерными указками...
- Ну, я не знаю, что там светили, но пенальти любой может не забить. Тот же Смолов. Одиннадцатиметровые — такая вещь, что здесь даже не то что шансы 50 на 50 — это и огромная ответственность, а вместе с ней и эмоциональное напряжение. Тут много психологических моментов... Надо вратаря перехитрить. А если светили указками и если это видно на повторах, наверное, надо подавать апелляцию.
- В целом по селекции «Спартака», что можете сказать?
- Концовку прошлого сезона команда провалила, а могла выиграть и Кубок России, и чемпионат. Могла напрямую попасть в Лигу чемпионов. Необходимо, конечно, усиление на разные позиции. И ежегодно, даже если есть костяк, все равно какие-то позиции требуют качественного дублирования, либо более сильного игрока. Ну, Ташаев, как мне кажется, пока еще не вписался. Понаблюдаем, что будет дальше. Жиго по качеству игры больше понравился. И голом отметился. Ну а говорить, удачное это приобретение или нет, по любому игроку пока рано. Надо, чтобы прошло время. Давайте подождем.
- Молодой вратарь Александр Максименко заслуживает места в «рамке» «Спартака»?
- Что значит «заслуживает»? Если футболист попал в состав, значит, какими-то игровыми качествами заслужил это. И сейчас у него есть шанс проявить себя. Сыграет на должном уровне — станет первым номером, нет — ему найдут замену. Он уже играет, и сейчас его задача показать, на что он способен, стать более надежным и выручать команду. Максименко в обойме, тренер сделал выбор в его пользу. По каким причинам - тренеру виднее изнутри. Стало быть, он видит перспективу. Если Максименко психологически непробиваемый (именно таким должен быть вратарь) уверен, будет прибавлять. Если уверенности не будет, найдется более сильный вратарь.
- Рискнули бы сделать прогноз на ответную игру с ПАОКом?
- Честно? Нет. Мы видели в прошлом матче пять мячей. Сейчас «Спартаку» надо забивать. И, конечно, достаточно одного мяча. Но так как красно-белым надо забивать, то понятно, что ПАОКу легче будет играть на контратаке. Мы видели, какая это по-футбольному злая команда. Команда, которая, проигрывая 0:2, сумела отквитать два мяча и забить на один больше. Поэтому думаю, что будет очень сложно. Но надеюсь, что «Спартак» не пропустит такого большого количества мячей и по сумме двух встреч пройдет дальше. Очень хочется, чтобы выступили в Лиге чемпионов.
- Куда более серьезная ситуация у «Зенита», который в отборе к Лиге Европы уступил в первом матче минскому «Динамо» - 0:4...
- Думаю, что при таком крупном счете любой уважающий себя клуб должен идти дальше. Сделать себе такой большой запас и не пробиться в следующий этап было бы чем-то из ряда вон выходящим. В футболе ведь четыре мяча забить очень трудно.
- Бывший нападающий «Спартака», а ныне игрок «Зенита» Артем Дзюба может уйти в аренду в турецкий «Галатасарай». Стоит ли форварду сборной России продолжать там свой путь?
- Понятия не имею. Когда человек принимает решение, то взвешивает все «за» и «против»: свое участие в этом клубе, свою игру, зарплату, свое нахождение в той команде, которая ранее отдала его в аренду, опять же удачное выступление на чемпионате мира. Не знаю, если разговор идет о «Галатасарае» - значит, конкретных вариантов, которые устраивают, больше нет? Переходить туда или нет, надо все-таки уже игроку принимать решение. Советовать — не наше дело. Футболист принимает решение, исходя из ситуации, которая складывается у него в жизни.
- И все же, как бы вы поступили в подобной ситуации?
- Не знаю. Если будет предложение от «Галатасарая» - подумаю. Не предлагали пока (Смеется.). Шучу, конечно. Пусть Артем сам примет решение. Я ведь не знаю, что предлагают и что он сам хочет от этого перехода получить. Не знаю, что происходит в «Зените», который в прошлом сезоне отдавал этого игрока в аренду, а этот игрок потом стал одним из лучших в составе сборной на чемпионате мира. Возможно, он не хочет находиться с людьми, которые приняли такое решение. Не знаю, не могу сказать, что там происходит. Но сейчас в «Зените» другой тренер, и Дзюба на ходу, и, наверное, после чемпионата мира они могли бы продать его более удачно. Не знаю, трудно комментировать со стороны.
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