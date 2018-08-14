Александр Ширко: против ПАОКа "Спартаку" придется непросто

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко в интервьюподелился мнением о шансах красно-белых пройти греческий ПАОК, а также прокомментировал новость о возможном уходе форварда «Зенита» Артема Дзюбы в аренду в турецкий «Галатасарай».- После успешной игры греческой команды с «Базелем» стало понятно, что это очень серьезный соперник, и я надеялся, что «Спартак» сделает соответствующие выводы и более ответственно подойдет к игре. Осознает, что все-таки это возможность выйти в такой интересный турнир, как Лига чемпионов. Но, поведя 2:0, ребята, возможно, расслабились, стали понимать, что по игре счет хороший, - приводит слова Ширко корреспондентВиктория Яковлева. - Но ПАОК смог счет сравнять и выиграть. Видно, что команда там очень серьезная, и думаю, что в Москве «Спартаку» придется непросто. Но, кровь из носу, любой ценой надо забить столько, чтобы по сумме двух матчей пройти дальше.- Видно, что тяжело голы даются. Но здесь не только вопрос к исполнителям, но и к тем, кто подносит «снаряды». Думаю, что дело в общекомандом взаимодействии. Тяжело вкатываются — может быть, какое-то недопонимание еще существует.- Мы увидим в конце сезона, какой он был раньше, и какой стал в этом чемпионате. Он, как и все остальные прошел сборы и как и все остальные вкатывается в сезон. Ждем, что он будет забивать.- Ну, я не знаю, что там светили, но пенальти любой может не забить. Тот же Смолов. Одиннадцатиметровые — такая вещь, что здесь даже не то что шансы 50 на 50 — это и огромная ответственность, а вместе с ней и эмоциональное напряжение. Тут много психологических моментов... Надо вратаря перехитрить. А если светили указками и если это видно на повторах, наверное, надо подавать апелляцию.- Концовку прошлого сезона команда провалила, а могла выиграть и Кубок России, и чемпионат. Могла напрямую попасть в Лигу чемпионов. Необходимо, конечно, усиление на разные позиции. И ежегодно, даже если есть костяк, все равно какие-то позиции требуют качественного дублирования, либо более сильного игрока. Ну, Ташаев, как мне кажется, пока еще не вписался. Понаблюдаем, что будет дальше. Жиго по качеству игры больше понравился. И голом отметился. Ну а говорить, удачное это приобретение или нет, по любому игроку пока рано. Надо, чтобы прошло время. Давайте подождем.- Что значит «заслуживает»? Если футболист попал в состав, значит, какими-то игровыми качествами заслужил это. И сейчас у него есть шанс проявить себя. Сыграет на должном уровне — станет первым номером, нет — ему найдут замену. Он уже играет, и сейчас его задача показать, на что он способен, стать более надежным и выручать команду. Максименко в обойме, тренер сделал выбор в его пользу. По каким причинам - тренеру виднее изнутри. Стало быть, он видит перспективу. Если Максименко психологически непробиваемый (именно таким должен быть вратарь) уверен, будет прибавлять. Если уверенности не будет, найдется более сильный вратарь.- Честно? Нет. Мы видели в прошлом матче пять мячей. Сейчас «Спартаку» надо забивать. И, конечно, достаточно одного мяча. Но так как красно-белым надо забивать, то понятно, что ПАОКу легче будет играть на контратаке. Мы видели, какая это по-футбольному злая команда. Команда, которая, проигрывая 0:2, сумела отквитать два мяча и забить на один больше. Поэтому думаю, что будет очень сложно. Но надеюсь, что «Спартак» не пропустит такого большого количества мячей и по сумме двух встреч пройдет дальше. Очень хочется, чтобы выступили в Лиге чемпионов.- Думаю, что при таком крупном счете любой уважающий себя клуб должен идти дальше. Сделать себе такой большой запас и не пробиться в следующий этап было бы чем-то из ряда вон выходящим. В футболе ведь четыре мяча забить очень трудно.- Понятия не имею. Когда человек принимает решение, то взвешивает все «за» и «против»: свое участие в этом клубе, свою игру, зарплату, свое нахождение в той команде, которая ранее отдала его в аренду, опять же удачное выступление на чемпионате мира. Не знаю, если разговор идет о «Галатасарае» - значит, конкретных вариантов, которые устраивают, больше нет? Переходить туда или нет, надо все-таки уже игроку принимать решение. Советовать — не наше дело. Футболист принимает решение, исходя из ситуации, которая складывается у него в жизни.- Не знаю. Если будет предложение от «Галатасарая» - подумаю. Не предлагали пока (Смеется.). Шучу, конечно. Пусть Артем сам примет решение. Я ведь не знаю, что предлагают и что он сам хочет от этого перехода получить. Не знаю, что происходит в «Зените», который в прошлом сезоне отдавал этого игрока в аренду, а этот игрок потом стал одним из лучших в составе сборной на чемпионате мира. Возможно, он не хочет находиться с людьми, которые приняли такое решение. Не знаю, не могу сказать, что там происходит. Но сейчас в «Зените» другой тренер, и Дзюба на ходу, и, наверное, после чемпионата мира они могли бы продать его более удачно. Не знаю, трудно комментировать со стороны.