Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал тренера из РПЛ, который мог бы работать в топ-клубе.

Фото: ФК "Акрон"

Он бы в принципе в перспективе мог бы с топами работать. С более хорошими игроками ему было бы проще работать, - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

По словам Бубнова, Благоевич из "Акрона" мог бы работать в топ-клубе.- Он [Благоевич] очень спокойно себя ведёт, грамотно анализирует. Вот. После разгромов очень быстро они перестраиваются, делают правильные выводы. Мне кажется, что…Напомним, что Срджан Благоевич возглавляет тольяттинский "Акрон" с лета текущего года, ранее он был главным тренером "Партизана", венгерского "Дебрецена", казахстанской "Астаны" и ряда сербских клубов.После 14 сыгранных туров тольяттинский клуб располагается на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе. В 15 туре Российской Премьер-Лиги волжане сыграют на выезде с московской "Родиной".