Игорь Рабинер: от извинений Луиса Адриано никому легче не станет

Поступок Луиза Адриану, - синдром бессилия и неконтролируемой злобы на себя в чистом виде. Такое бывает. Только не понимаю, что он, а не Зе, делал в стартовом составе, если вспомнить его игру в Салониках. А извиняться (что дело хорошее) можно сколько угодно. Никому не легче.