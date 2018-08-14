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Игорь Рабинер: от извинений Луиса Адриано никому легче не станет

Корреспондент Спорт-Экспресса Игорь Рабинер в своем твиттере прокомментировал удаление Луиса Адриано в матче с ПАОКом.

Теги: Спартак ПАОК Луис Адриано Рабинер
Сегодня, 23:01
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№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 23:09) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Что одно куйня, что другое. Залупишь и забыл поди как голы забиваются, если кто-нибудь в голову не вложит точнехонько.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 23:08) #
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В Салониках Адриано сделал два гола, если что. Да и вылетел Спартак не столько из-за Луиса, сколько из-за не забитого Промесом пенальти

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
…и!?

Рабинер Луиса не прощает
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 23:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
…и!? может продать пока есть возможность и купить Соболева у Крыльев?! он биться будет!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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