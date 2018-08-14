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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Игорь Рабинер: от извинений Луиса Адриано никому легче не станет
Корреспондент Спорт-Экспресса Игорь Рабинер в своем твиттере прокомментировал удаление Луиса Адриано в матче с ПАОКом.
Поступок Луиза Адриану, - синдром бессилия и неконтролируемой злобы на себя в чистом виде. Такое бывает. Только не понимаю, что он, а не Зе, делал в стартовом составе, если вспомнить его игру в Салониках. А извиняться (что дело хорошее) можно сколько угодно. Никому не легче.— Igor Rabiner (@IgorRabiner) August 14, 2018
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