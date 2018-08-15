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Равиль Сабитов: "Спартак" должен был проходить ПАОК даже в меньшинстве, даже вторым составом

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов прокомментировал игру "Спартака" с ПАОКом (0:0).

"Полное разочарование. В первом матче красно-белые не смогли стабилизироваться и отстоять счёт 2:0 в свою пользу, а потом ещё и не забили важный пенальти.

Я считаю, что красно-белые должны были проходить греков даже в меньшинстве. Даже вторым составом. На мой взгляд, футбол, показанный ПАОКом, не уровень нынешнего "Спартака". Красно-белые могут и умеют играть гораздо сильнее", — сказал Сабитов.

Спорт уик-энд
Теги: Спартак ПАОК Сабитов
Сегодня, 12:06
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№9 Написал: Witt Германия (Сегодня, 13:00) #
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ПАОК собрал боеспособную,мотивированную команду=довольно техничную..
Она ещё многим командам даст БОЙ...
Регистрация: 10.07.2014 [жалоба]
№8 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:49) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Что значит должен был проходить?Спартак проиграл первый матч 2-3,начал матч осторожно,так как если пропустил бы,то хана,нужно было играть на 0 сзади,потом Луис подвёл команду,мы почти 70 минут играли в меньшинстве,против команды,которая победила Базель в гостях 3-0,в равных составах,понимаешь ты "эксперт".А мы даже в 10 играли в атаку и они боялись играть с нами в открытую,поэтому выпустили потом 5 в защиту.Еще раз повторяю всем,Паок это очень крепкий клуб.Нет в РПЛ команда уровня ЛЧ,пока нет.А в таких матчах на вылет,класс почти не имеет значения,если конечно это не мировые топы,
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№7 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 12:23) #
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Видимо третьим составом играли))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: anonymous (Сегодня, 12:22) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: sssh53
Цитата: anonymous
Цитата: Гастэряну
а что же не прошли?

Спартаку с древних времен не нужны гавночашки

Поэтому он вылетел из ЛЧ и будет 6 матчей биться за г-чашку ЛЕ.

когда это Спартак бился в ЕК? номер отбывать это да, но чтобы биться
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№5 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 12:21) #
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online
Болеет за:
«Волга НН»
Спартак должен был проеб..ть даже основным составом ,так как играл хуже на протяжении всех двух матчей.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№4 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 12:18) #
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Цитата: anonymous
Цитата: Гастэряну
а что же не прошли?

Спартаку с древних времен не нужны гавночашки

Поэтому он вылетел из ЛЧ и будет 6 матчей биться за г-чашку ЛЕ.
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 12:14) #
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Цитата: Гастэряну
а что же не прошли?

Спартаку с древних времен не нужны гавночашки
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: Гастэряну (Сегодня, 12:10) #
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а что же не прошли?


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 12:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Зеня тоже дудит в эту дуду... Странно, да? ))))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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