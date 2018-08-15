Равиль Сабитов: "Спартак" должен был проходить ПАОК даже в меньшинстве, даже вторым составом

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов прокомментировал игру "Спартака" с ПАОКом (0:0)."Полное разочарование. В первом матче красно-белые не смогли стабилизироваться и отстоять счёт 2:0 в свою пользу, а потом ещё и не забили важный пенальти.Я считаю, что красно-белые должны были проходить греков даже в меньшинстве. Даже вторым составом. На мой взгляд, футбол, показанный ПАОКом, не уровень нынешнего "Спартака". Красно-белые могут и умеют играть гораздо сильнее", — сказал Сабитов.