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Руслан Литвинов: в будущем хочу стать капитаном “Спартака”

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Игрок московского “Спартака” Руслан Литвинов сообщил о желании стать капитаном красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
– В будущем хочу стать капитаном “Спартака”, стремлюсь к этому. Это моя мечта.

Напомним, Руслану Литвинову 22 года. Он является воспитанником московского “Спартака”. Действующее трудовое соглашение российского полузащитника с красно-белыми рассчитано до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника сборной России в пять миллионов евро.

Источник: Sport24

Спартак Руслан Литвинов
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