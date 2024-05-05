– В будущем хочу стать капитаном “Спартака”, стремлюсь к этому. Это моя мечта.
Напомним, Руслану Литвинову 22 года. Он является воспитанником московского “Спартака”. Действующее трудовое соглашение российского полузащитника с красно-белыми рассчитано до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника сборной России в пять миллионов евро.
Источник: Sport24
Руслан Литвинов: в будущем хочу стать капитаном “Спартака”
Игрок московского “Спартака” Руслан Литвинов сообщил о желании стать капитаном красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"