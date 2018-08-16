Коста — монстр, Марсело — Байрамян. «Атлетико» наконец-то сладил с «Реалом» в Европе

На крохотном стадионе в маленькой прибалтийской стране «Реал» и «Атлетико» умудрились не собрать аншлаг, но всё равно выдали шикарный матч.— о Суперкубке Европы и мыслях, на которые он навёл.Симпатии болельщиков на стороне Наваса: Кейлор выиграл с «Реалом» 3 Лиги чемпионов подряд, выручал в нужные моменты и пользуется всеобщим уважением. Но Флорентино Перес давно идёт с навязчивой идеей, что статус костариканца недостаточно звёздный и всё тут.Мечта привезти в «Реал» Де Хеа разбилась о неработающий факс, поэтому пришлось обратить внимание на другого бывшего вратаря «Атлетико», который с детства болел за «Реал», устраивал забастовки, чтобы перейти в «Челси», посылал во все нехорошие места фанатов «Реала» в футболке «Атлетико», устраивал забастовки, чтобы перейти в «Реал», а после перехода первым же делом поцеловал эмблему клуба.Этим поступком он ещё больше настроил против себя всех болельщиков, которые и так были за Кейлора. Для Лопетеги отношение толпы значения не имеет, он будет смотреть на уровень игры и при прочих равных отдавать предпочтение новичку. Навас в Суперкубке просто самоустранился из ворот на будущий сезон: пропустил 4 мяча, нигде не потащил, а первый гол просто запустил. Кошмарный перфоманс голкипера, который достоин большего, чем игра только в кубке Испании.Вряд ли Лопетеги будет судить по одному матчу, но Куртуа сидит в пиджачке, а Навас уже проигрывает ему конкуренцию.Но не только Навас на первой минуте был унижен и втоптан в грязь. Серхио Рамос с Вараном сыграли ужасно и никак не должны были допустить такого прорыва.В дополнительное время эта парочка организовала на свои ворота победный гол: испанец подставил француза с коротким пасом перед штрафной, а Варан не смог проконтролировать мяч и отдал его сопернику. В концовке матча стало очевидно, что чемпион мира устал и не очень готов к сезону: возможно, Лопетеги стоило приберечь Варана, а заодно дать Начо набраться опыта важных еврокубковых матчей.Марсело вообще исполнил Хорена Байрамяна из матча «Рубин» — «Зенит»: бразилец по традиции был активен в атаке, но возле своей штрафной вместо сохранения мяча он добился пропущенного гола. Хорен хотя бы пытался поставить Дзюбе корпус, а Марсело вовсе спас мяч из аута для голевой атаки соперника.Карвахаль дольше всех держался без грубых ошибок, но не выдержал и он, вчистую проиграв борьбу Диего Косте перед четвёртым мячом. Впрочем, сильно винить за это защитника не стоит.Безусловно лучший игрок финала провёл выдающийся матч. И да, Серхио Рамос, он тоже ездил на чемпионате мира и вылетел оттуда вместе с тобой, но уже находится в потрясающей форме и бегает по твоей голове (противостояние плохих парней было жарким, но всё же не вышло за рамки).Диего забил два первых гола и сделал четвёртый. Он превосходил оппонентов во всём: и в мощи, и в скорости — вспомните, как Асенсио ценой жёлтой срывал выпад «Атлетико» с участием Косты. Пока «Челси» в прошлом сезоне мучился с плюшевым Моратой и выписывал Жиру, который будучи основным форвардом команды-чемпиона мира ни разу за турнир не пробил в створ, Коста полгода сидел без дела, а потом поехал помогать «Атлетико». И в этом сезоне, судя по текущей готовности, поможет гораздо больше, чем в прошлом.Агент Гарета Бэйла много ныл по поводу того, что валлиец хочет иметь гарантированное место в основе, но трудно ставить в состав травмированного человека. Когда Бэйл здорово и готов, его месту вряд ли что-то угрожает. Гарет менял фланги и на обоих был хорош: с правого он нерабочей ногой сделал идеальный навес на Бензема, на левом — одним движением пяткой убирал двух соперников. Правда, во втором тайме Бэйл, как и весь «Реал», сник.Когда Бэйл оказывался справа, ему противостоял новичок «Атлетико» Люка Эрнандес. Да, левые защитники на чемпионате мира выглядели гораздо хуже правых, но чемпион мира был, пожалуй, лучшим. Для закрытой модели «Атлетико» на решающих стадиях Лиги чемпионов он подходит великолепно, как и для прагматичной манеры сборной Франции. Возможно, в матчах с аутсайдерами Симеоне и стоит использовать Филипе Луиса, но после чемпионата мира Диего получил в своё распоряжение игрока уже совсем другого статуса и ранга.Справа же не очень удачно сыграл Хуанфран, который привёз пенальти. Если помните, до дисквалификации, из-за которой Симеоне пытался докричаться до своих парней с трибуны, тренера довёл глупейшим удалением в Лондоне Шиме Врсалько. Финалист чемпионата мира отправился в «Интер», а ему на замену был куплен колумбиец Ариас, так что вскоре ветеран может вновь перейти в резерв.Пока непонятно. Иско — один из любимых игроков Лопетеги, который блистал у Хулена в сборной. Неготовность Модрича и вопросы по его будущему позволили Лопетеги оставить Луку на скамейке, но если хорват остаётся, его место в основе не подвергается сомнению. Сажать Крооса тоже странная затея. Что бывает без Каземиро, узнала сборная Бразилии в четвертьфинале с Бельгией, лучше учиться на своих ошибках.Модрич вышел на поле вместо Асенсио, который провёл не лучший матч. У Марко были яркие моменты, но больше всего запомнилась его получасовая обработка мяча при потенциальной возможности выйти 1 на 1 после перевода Бэйла. Но Иско всё-таки не совсем игрок атакующей тройки, так что, быть может, Лопетеги от неё и откажется, сделав ставку на Бэйла и Бензема.70-миллионный чемпион мира вряд ли будет бороться за «Золотые мячи», играя в «Атлетико». У Симеоне он будет меньше творить, а больше работать на команду. На паблике «Пыльный Чердак» отметили умную игру Тома и его взаимодействия с Костой по нейтрализации Каземиро, но рядовому болельщику Лемар вряд ли сильно запомнился. Он менял фланги, Коке тоже изменял позицию по ходу встречи — полузащита «Атлетико» универсальна.Уход многолетнего капитана Габи для неё выглядит плюсом: ветеран в последнее время, судя по отзывам болельщиков «Атлетико», уже не тянул. Коке с Саулем в расцвете: они забили «Реалу» по голу, сзади у них будет сыгранная пара уругвайских центрдэфов (разбитая Савичем на Суперкубок), впереди — супердуэт Гризманн-Коста. При этом Годин, Облак и Гризманн отказались уходить и правильно сделали. В выстроенной системе Симеоне имеет потрясающих игроков, хорошее летнее укрепление, а на Эрнандеса после чемпионата мира смотришь другими глазами.Похоже, Диего Симеоне всё-таки одержим идеей привести «Атлетико» к победе в Лиге чемпионов, а особенно красиво будет это сделать на новом «Ванда Метрополитано», где пройдёт финал предстоящего сезона. «Атлетико» не боится никого и может обыграть кого угодно, кроме «Реала» в европейском турнире, но вчера в Таллине это наконец случилось.И болельщики «Атлетико» ценят именно сам факт победы над «Реалом», а не полученный трофей. Посыпавшиеся заметки о том, что «Реал» впервые за 18 лет проиграл матч за международный кубок, что Лопетеги — первый тренер «Реала» за 11 лет, проигравший дебютный матч, вряд ли имеют значение для дальнейшего хода сезона «Реала». Команда выиграла слишком много всего, чтобы у неё появилась какая-то неуверенность. Неуверенность в тренере тоже вряд ли появится после одного поражения в, по сути, предсезонном матче. «Реал» был очень хорош в 1-м тайме, так что за этим должны последовать победы в примере над «Хетафе» и им подобными.А вот «Атлетико» преодолел свой комплекс и находится на пороге большого сезона. Хоть кто-то удивится, если в финале на «Ванда Метрополитано» мы увидим эту команду?