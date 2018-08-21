Александр Самедов - о словах Саввиди: не понимаю слова "унизили"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что хотел бы вновь встретиться с ПАОК в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Греческий клуб встречается с "Бенфикой" в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.- В чем состоит унижение, не понимаю.- Да, мы не выполнили задачу, это факт. Но я не понимаю слова "унизили". Это неправильно. Мы играли 65 минут в меньшинстве, и во втором тайме у нас были неплохие моменты.- Было бы неплохо.