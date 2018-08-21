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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Александр Самедов - о словах Саввиди: не понимаю слова "унизили"
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов отметил, что хотел бы вновь встретиться с ПАОК в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Греческий клуб встречается с "Бенфикой" в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.
- Как вы восприняли заявление Саввиди, который сказал, что "Спартак" был унижен на своем поле?
- В чем состоит унижение, не понимаю.
- Греки позволили выполнить задачу "Спартаку" на его переполненном стадионе.
- Да, мы не выполнили задачу, это факт. Но я не понимаю слова "унизили". Это неправильно. Мы играли 65 минут в меньшинстве, и во втором тайме у нас были неплохие моменты.
- Болельщики мечтают встретиться с ПАОК в Лиге Европы. А вы бы хотели?
- Было бы неплохо.
"Спорт-Экспресс"
- Как вы восприняли заявление Саввиди, который сказал, что "Спартак" был унижен на своем поле?
- В чем состоит унижение, не понимаю.
- Греки позволили выполнить задачу "Спартаку" на его переполненном стадионе.
- Да, мы не выполнили задачу, это факт. Но я не понимаю слова "унизили". Это неправильно. Мы играли 65 минут в меньшинстве, и во втором тайме у нас были неплохие моменты.
- Болельщики мечтают встретиться с ПАОК в Лиге Европы. А вы бы хотели?
- Было бы неплохо.
"Спорт-Экспресс"
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