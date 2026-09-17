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"Барселона" победила "Расинг" в результативном матче с девятью голами

"Барселона" разгромила "Расинг" в шестом туре чемпионата Испании.
Фото: Getty Images
Встреча завершилась со счётом 7:2. Главным героем матча стал Рафинья, оформивший хет-трик. Бразилец отличился на 25-й, 42-й и 67-й минутах, дважды реализовав пенальти. Ещё по мячу у хозяев забили Жоау Канселу, Габриэл Жезус и Ламин Ямаль, а Асьер Вильялибре отправил мяч в собственные ворота.

"Расинг" ответил голами Магетта Гейе и Яссира Забири.

"Барселона" выиграла все шесть матчей на старте Ла Лиги и с 18 очками занимает первое место. У "Расинга" семь баллов и 12-я позиция.

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